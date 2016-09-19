俄大選出爐 普丁團結黨奪過半票數

由總統普丁（圖左2）領導的團結俄羅斯黨，在本次國會大選得到空前勝利。（圖/美聯社）

俄羅斯國會大選已開票9成，現任總統普丁（Vladimir Putin）所領導團結俄羅斯黨（United Russia party）目前以5成4的得票遙遙領先，預計能在450席的國會中搶下至少338席，這是該黨創建以來首次奪得過半選票。而共產黨（Communist party）與自由民主黨（Liberal Democrats party）則分別以13%的得票分居第2和第3位。

據法新社（AFP）報導，俄羅斯國會大選已完成9成開票，目前由普丁領導的團結俄羅斯黨取得約54%的選票，預計能在450席次的國會（State Duma）中拿下至少338席，比上屆238席足足多了100個席次，是該黨創立以來最大的勝利、更是首回拿下過半票數。此次國會大勝，被外界視為是替普丁在2018年能安全競選第4任期連任做鋪路。

雖然兩大反對黨俄國共產黨和自由民主黨分別拿下13.5%和13.3%的選票，但在團結俄羅斯黨已確定至少能拿下7成5席次後，2大反對黨的剩餘席次根本難以撼動執政黨的各種作為。俄國的國會大選跨越11個時區、長達22小時的投票，原採地方直選和政黨比例代表的雙重混合制度，2005年在普丁強力主導下將選制改為全面政黨名單比例代表制，但今年不但降低政黨門檻至5%、更恢復選區直選和比例代表各半的選制。

本次大選投票率比2011年那屆更低，僅有47.8%的選民前往投票，在兩大城市莫斯科（Moscow）和聖彼得堡（Saint Petersburg）的比例更低。俄國政府這回大選嚴格控制媒體和社群議題的報導，更指允許四大政黨- 團結俄羅斯、共產黨、自民黨和公平俄羅斯黨（Fair Russia party）進入選舉名單，完全阻擋異議政黨進入國會的可能性。

(中時電子報)