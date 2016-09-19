失智婦颱風夜迷路 1天後被警察找回

失智婦人被警察發現，通知家人將她帶回家。（楊明峰翻攝）

85歲林姓失智婦人18日晚間獨自走在桃園市觀音區白玉一路與桃科六路口喃喃自語，被巡邏的大園警分局觀音分駐所警員王聖憲、戴郡誼發現，但是林婦不斷呢喃，答非所問，員警擔心老婦安危，將她帶回派出所，以人臉辨識系統查詢，才確定林婦為失蹤人口，順利通知到家人將她帶回。

家人到派出所後告訴員警，林婦17日在颱風夜走失，家人焦急萬分，感謝員警找到老婦下落。

(中時)