國家防災日 警政署21日試放海嘯警報

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內政部警政署配合國家防災日活動，21日上午10時10分模擬地震造成海嘯，將在全國海嘯潛勢區，發放海嘯警報，確保設備無虞，並讓民眾熟悉警報聲響。

警政署預計在21日上午10時10分至20分運用現有防空警報系統，發布警報，施放地點為全國海嘯警戒區（不包括台北市、南投縣），發放方式依警報台不同，分為具語音廣播功能及不具語音廣播功能。

警政署表示，具語音廣播功能警報台會以緊急警報音符鳴5秒、停5秒、鳴5秒後，立即以語音人聲廣播「海嘯警報試放，海嘯警報試放，請所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難 」2次；不具語音廣播功能警報台則以緊急警報音符鳴5秒、停5秒，反覆9次(合計85秒)來代替，解除警報則同為一長聲90秒。

警政署表示，發放海嘯警報是為了確保設施使用沒有問題，並讓民眾認識警報聲響，希望海嘯發生時，能夠更快提醒民眾，減少損傷；當天警報發放時，不會實施人車管制或疏散避難，民眾切莫驚慌。1050919

(中央社)