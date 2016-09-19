韓中合拍網路電影 諧星鄭亨敦編劇

南韓電影製作公司Hj Film消息人士今天透露，該公司將與中國大陸合拍的網路電影劇本由南韓諧星鄭亨敦執筆，鄭亨敦將正式成為電影編劇。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，這部奇幻喜劇由南韓演員申賢俊經營的Hj Film與北京新力量影視文化有限公司共同製作，預算高達100億韓元（約合新台幣2億8074萬元）。

據報導，南韓票房超越700萬觀影人次的熱門電影「隧道」導演劉在煥將執導本片，預計明年上半年開鏡。

諧星鄭亨敦是頗有口碑的南韓藝人，他是暢播逾10年的MBC綜藝節目「無限挑戰」成員之一，去年11月，因健康問題中斷一切演藝活動。今年9月，他宣布回歸綜藝「一週的偶像」主持人。1050919

(中央社)