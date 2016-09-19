抱獎退休？ 陳金鋒最後一次競爭DH獎

陳金鋒今年將是最後一次競爭最佳指定打擊獎。（中時資料照片，陳怡誠攝)

昨（18）日剛從桃園棒球場引退的中職桃猿隊「精神領袖」陳金鋒，人要離開中職了，但他還有機會領到年度最佳十人的「最佳指定打擊獎」，這是他暌違7年來最接近、也是最後一次競爭這個獎座。

中職聯盟（19）日公布開季至今符合年度金手套、最佳九人與最佳指定打擊獎的競爭資格，在指定打擊（DH）項目，陳金鋒與中信兄弟彭政閔、統一獅潘武雄已有候選資格。

另外，猿隊林泓育尚缺8打席、中信兄弟周思齊還差49打席、義大張建銘不足41打席。也就是季末可能會有6名球員競爭「最佳指定打擊獎」。陳金鋒打擊率2成94、13轟，表現不差，但是他要面臨彭政閔3成44、106安或是潘武雄3成46、18轟的挑戰。

剛剛風光引退的陳金鋒曾在2006至2009年連續4年拿到此獎，也是中職史上獲得最多年度「指定打擊獎」，這個獎項從2000年開始設定，前獅隊強棒羅敏卿拿過3次、近3年都是猿隊林泓育包辦。

(中時電子報)