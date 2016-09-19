台灣新秘境！彷彿置身日內瓦湖的靜謐渡假遊

你能想像台灣也有這樣的秘境嗎?不用飛越半個地球到瑞士，就能體驗仙境般的湖光山色。事實上，漫步於湖畔與山巒間，享受片刻靜謐，體驗行到水窮處、坐看雲起時的愜意無須外求，在台灣也有令人讚嘆的秘境美景。

「在地生活專家」WorldVentures帶您探訪位於台南柳營區的江南渡假村。江南渡假村坐落於台糖尖山埤水庫旁，擁有依山傍水的環境與清新的空氣，近年來將100甲土地打造為休閒、渡假的風景遊樂區，但因為鮮為人知，所以成為在地人的私房景點。

江南渡假村緊鄰水庫，因此水上活動自然少不了，在教練專門指導之下，就可以一個人在湖上划獨木舟，向左或向右操之在手，划累了還可以稍微休息，恣意享受水上風光；若是親子出遊，可以搭乘東方風的畫舫遊湖，有如海上皇宮一般。江南渡假村更有全台唯一的水上高空滑索，得要鼓起勇氣，從陸地上六米高的高台一躍而下，勾著鋼索往湖心一路溜去，下滑的速度帶來涼爽的風，用不一樣的角度欣賞湖景。

江南渡假村乘著獨木舟的旅人。(業者提供)

渡假村內設置江南會館、木屋群與醉月小樓，可供遊客留宿。醉月小樓建立在湖畔邊，黃昏時，半躺在專屬的日式浴池中，欣賞落日晚霞。深夜時分，打開窗即可見皎潔的月光倒影在湖面上。清晨起床後，斜倚在沙發上，就能感受早晨雲霧在身旁繚繞。住在醉月小樓中，揭開它早晨、傍晚與夜間的神秘面紗。

斜倚在江南渡假村醉月小樓沙發上，可感受清晨雲霧繚繞。(業者提供)

矗立在山間的木屋群，是原木打造的木房，呈現木頭的溫潤感觸並散發原木清香。木屋群樟樹與相思樹環繞，濃厚的芬多精及大自然氣息，從窗戶向外一瞥，更可鳥瞰整個尖山埤水庫的景觀。

除了美景和住宿，江南渡假村也常舉辦同歡活動。今年中秋節的音樂派對，江南渡假村就邀請Live Band在露天泳池畔一同狂歡，迎著徐徐微風，享受烤肉和生啤酒，還能駕著獨木舟到湖上賞月。喜愛探索秘境的旅人，或是溫馨家族旅行，江南渡假村是個值得考慮的選擇。

江南渡假村露天泳池畔音樂派對。(業者提供)

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(中時電子報)