亞洲盃女排》中華隊直落三克韓 明爭第5名
越南舉行的亞洲盃女排賽，平均身高171公分的中華隊，19日5至8名排名賽碰頭平均身高達178公分的南韓，在身高不如人情況下，仍順利直落三(25比20、17、18)力克南韓，20日將和伊朗和地主越南勝方爭第5名。
中華女排8強淘汰賽不敵中國大陸，19日續拚5至8名排名賽碰頭南韓，中華隊開賽連拿2局，第3局開局一度遭受南韓頑強抵抗陷入3比5落後，但隨後中華女排穩住陣腳，順利直落三擊敗南韓。
中華隊執行教練林明輝表示，今天在連續得分的節奏建立得不夠流暢，常在拿到球權後發生失誤，導致分數無法拉開，處理球相對也急躁起來，所幸更換選手後及時止血，也順利拿下比賽。中華隊20日將迎戰伊朗和越南一役勝方，先前預賽中華隊曾鏖戰5局飲恨敗給地主隊，若再度碰上越南勢必將一拚甜蜜復仇。
(中時電子報)
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