機會來了！吉米基墨沒拿獎 麥特戴蒙亂入補刀報仇

本屆艾美獎主持人吉米基墨沒拿獎，遭「世仇」麥特戴蒙抓到機會亂入報仇。(美聯社資料照片)

脫口秀名主持人吉米基墨(Jimmy Kimmel)與好萊塢巨星麥特戴蒙(Matt Damon)，無論是真的有心結還是節目效果，兩人在螢幕前拌嘴互尬也有10多年，是廣為人知的「世仇」，今(美國時間9月18號晚間)適逢電視圈盛事「艾美獎」頒獎典禮，對於同時是典禮主持人也是入圍者的吉米來說，特別有意義，然今年的艾美獎卻成為仇家麥特戴蒙的「報復之日」，竟在中途亂入舞台，在吉米的「傷口」上撒鹽，讓口才一等一的吉米也愣住！

2016艾美獎主持人吉米基墨，今年被提名入圍「最佳綜藝脫口秀」，但不幸地敗給了《約翰奧利佛之昔日新聞報報》，然即便有些遺憾，主持工作還是得完成，只是萬萬沒想到，正當吉米強打起精神準備敬業完成工作時，麥特戴蒙竟橫空殺出，將兩人的戰場拉到典禮上，麥特邊吃蘋果邊走出來，輕鬆講道：「我不小心錯過剛才的揭獎，所以你贏了嗎？」，而沒得獎的吉米只能強忍脾氣表示沒得獎，然麥特得到答案後非但沒就此打住，還幫約翰奧利佛歡呼，之後假惺惺地說：「其實滿有道理的啦」、「你一定氣炸了」。

麥特戴蒙的亂入，讓向來總以「我們真的沒時間了」、想方設法不讓麥特好好在節目上說話的吉米瞬間「結屎面」，他雖試圖忽略麥特繼續主持，只是好不容易有機會報酬的麥特戴蒙，怎可能輕易放過「仇家」？他隨即裝出婉惜的樣子，直呼：「噢！我在幹嘛？這太羞辱人了，你都輸了，還要主持一整晚，你現在應該只想回家，蜷成一團哭泣吧？」，還帶動全體與會人士給輸家吉米加油打氣，讓全場笑翻，但這還沒完，麥特又跟吉米說：「等等會後派對見囉？」，讓沒拿獎的吉米傻住反問：「所以還有會後派對？！」，報了仇的麥特則一臉開心慢慢下場，離開竟補了最後一刀：「喔！幫我跟你媽說，她準備的蘋果很好吃」，一番話嗆到不行，這次明顯是麥特戴蒙得分，吉米基墨簡直被壓著打了。

(中時電子報)