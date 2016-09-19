新北破「千歲」職業賭場 28名賭客年齡2000歲
新北市中和第一警局昨天（18日）下午5時許，在中和區中和路破獲一處職業賭場，包含賭場負責人與27名阿嬤級賭客，年齡總和超過2000歲，還有1名躲進衣櫃的阿嬤，蹲到腳麻大聲呼救，警方訊後將涉嫌經營賭場的78歲張姓阿嬤，依賭博罪移送法辦，所有賭客均依違反社會秩序維護法裁罰後請回。
警方昨天下午獲報，中和路某公寓近來人聲鼎沸，疑有人聚賭，前往埋伏後攻堅，當場破獲四色牌職業賭場，卻發現包括負責人與賭客全是阿嬤，且平均年齡超過70歲；見到警方進門，所有人嚇得雙腳發軟乖乖就逮，有年輕員警私下說表示，看到滿屋子的阿嬤，「真的抓到感覺有些不忍心」。
經營賭場的張姓阿嬤表示，因為兒孫都不在身邊，又不想靠他們過日子，索性承租公寓開設四色牌賭場，專邀與自己年齡相仿的銀髮族來打四色牌消遣，可能是人太多太吵才被鄰居檢舉；不過警方調查發現，她曾有賭博前科，對她的說詞存疑。
警方在現場查獲賭金約8000元，起獲賭具四色牌、監視器等；還有1名阿嬤，聽到警方敲門，嚇得躲進房間衣櫃，卻蹲到雙腿發麻大聲呼救：「我咖麻啦！誰來救我一下！」員警趕緊將她扶出衣櫃。
不少阿嬤在製作筆錄時哀求說：「拜託麥厚阮尪、阮孫知影，就見笑（拜託別讓我先生、孫子知道，很丟臉）。」警方訊後將張姓阿嬤送辦，27名阿嬤賭客全數依社秩法裁罰。
(中時)
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