太平島驚見神秘結構 連國安官員也難解釋

Google Earth近日更新太平島衛星空照圖，意外發現西北側海岸新形成一由4個巨型三爪結構，以半月形包圍組合而成的臨海陣地。(圖擷取自Google Earth)

Google Earth近日更新太平島衛星空照圖，意外發現西北側海岸新形成一由4個巨型三爪結構，以半月形包圍組合而成的臨海陣地，連資深國安官員也說不出用途為何，對此，海巡署尚未作出回應。

據《聯合報》報導，從空中俯瞰，這4個三爪型結構看起來像消波塊，但光是一個結構體就比島上其他40砲陣地工事大上5、6倍，推測是某種可部署火砲的平台。

對照太平島去年1月的衛星空照圖，當時並無此神秘結構體。有官員說該處應是步道，但結構體實際用途仍待確認。

(中時)