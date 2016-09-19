清除巨石難度高 阿里山森鐵20日仍停駛

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阿里山森林鐵路44公里700公尺因豪雨造成邊坡土石滑落，森鐵自18日停駛、清除，現場巨石堅硬，清除難度高，森鐵本線20日仍停駛。

阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處，森鐵監工人員於18日清晨巡視時，發現軌道遭邊坡土石滑落覆蓋，當天就決定停駛嘉義至奮起湖列車，立即進行搶修，不過，因當地為山區，相關機具聯繫及進入不易，增加搶修難度，昨天停駛1日。

台鐵表示，阿里山森鐵因搶修現場石塊巨大堅硬，機具破碎速度緩慢，預估延至明天下午2時搶通完畢，同時檢視軌道受損狀況，需試運轉後，列車才能恢復正常行駛。

台鐵指出，阿里山森鐵嘉義至奮起湖本線列車明天停駛。旅客可自乘車日起1年內，持未經使用車票至台鐵或森鐵各車站辦理退票，免收手續費。另為維護行車安全，今天針對森鐵本線的邊坡完成巡檢作業，確保安全無虞。

阿里山森林鐵路管理處表示，森鐵本線44公里700公尺處（29號隧道口附近），因邊坡土質不穩，且高又陡，易受大雨沖刷，而滑落土石，為防止類似情況再發生，已準備進行長遠性整治工程。1050919

(中央社)