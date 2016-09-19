台灣唯一 萬華醫院獲國際復健權威認證

我要評比

台北市萬華醫院中風暨腦傷中西醫整合復健療程，獲得國際復健權威CARF「三年期認證」，是台灣唯一獲得此認證醫院。

CARF是國際復健權威認證為醫院復健療程檢驗，要拿到認證，得先經過嚴格資格審查，才能進入評選階段，認證內容涵蓋醫療架構、服務策畫、教育訓練等，十分不容易，就算獲得認證，醫院每年還需提供品質改善計畫和執行成果報告。

全球超過6800家醫療機構通過CARF認證，每年至少有840萬人接受CARF認證醫療服務，亞洲僅有4家拿到認證，包括中國、新加坡等地，萬華醫院經過一年半時間的努力，終於拿到認證，而且還是最高等級「三年期認證」。

萬華醫院今天在醫院向大眾分享拿到CARF認證的過程及經驗，萬華醫院長應(方方土)煇說，高齡化社會老年病人越來越多，身上的病痛對自己和家人都帶來很大負擔，希望藉由CARF，精進服務、醫療技術，提供病人最好治療效果。

萬華醫院表示，拿到CARF得來不易，是很大肯定，雖然拿到認證，但院方不會鬆懈，也會持續改善不足之處；CARF認證使得萬華醫院與國際接軌，讓中風、腦傷等患者有更完善療程。1050919

(中央社)