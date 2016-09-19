美新澤西州車站發現可疑包裹 FBI引爆
美國24小內接連發生3起攻擊案，風聲鶴唳之際，警方今晨在新澤西州1座火車站附近引爆可疑背包。背包裡5個裝置可能是隨時會爆炸的爆裂裝置，但並未發現手機或電子計時器。
美國過去24小內接連發生29傷的紐約曼哈頓爆炸案、明尼蘇達州購物中心持刀砍人案、新澤西州管式炸彈爆炸案。
路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，事件發生在位於新州最大城紐瓦克（Newwark）南方的伊利沙白（Elizabeth），市長波爾威吉（Chris Bollwage）表示，兩名男子昨晚在伊利沙白車站附近撿破爛時，在1個垃圾桶內發現可疑包裹。
波爾威吉說，兩名男子報案說「看到電線和管子」，炸彈小組出動無人機判斷包裹「可能爆炸」，聯邦調查局（FBI）炸彈小組因此趕往現場。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，波爾威吉表示，裝置內部或裝置旁，都沒有發現手機或電子計時器。
國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這座轉運車站附近今晨傳出極大的爆炸聲響，波爾威吉也在社群媒體「推特」上證實警方引爆包裹。
當局表示，此事仍在調查中，新澤西州捷運公司（和美國鐵路公司（Amtrak）開往伊利沙白的列車全數暫停。（譯者：中央社鄭詩韻）1050919
(中央社)
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