重慶酉陽發現疑似上億年三葉蟲化石

中國大陸重慶市酉陽土家族苗族自治縣毛壩鄉毛壩村日前出土一塊從沒看過的化石，長約70公分，寬約3公分，疑似三葉蟲化石，估計距今大約上億年左右。當地官方已決定派人實地考察。

中新網今天報導，化石雖然有些受損，但不影響其科學研究價值，從化石尾部受損的剖面看，該化石應該是軟體動物，是古脊椎動物、脊索動物的前輩祖先。

報導說，當地一些老人說，這叫三葉蟲化石，估計距今大約有上億年左右。

酉陽地處武陵山腹地，古生物化石資源豐富。目前當地政府表示，將派人對此進行實地考察。1050919

(中央社)