學校災損破億元　屏縣府將動預備金支應

縣長潘孟安在災後首個上課日到東港鎮東光國小視察，中午特地留下與學生共進午餐，確保學生吃得安全、營養。(謝佳潾攝)

縣長潘孟安在災後首個上課日到東港鎮東光國小視察，重視災後學童營養午餐問題。(謝佳潾攝)

縣長潘孟安在災後首個上課日到東港鎮東光國小視察，同時慰問因公受傷的總務主任陳富銘(右)。(謝佳潾攝)

縣長與東光國小學童大合照。(謝佳潾攝)

強颱莫蘭蒂肆虐後，屏東各地狼藉不堪，連校園也傳出嚴重災情，初估有205所高、國中小學校災損共達1億5000萬，屏縣府將動用預備金恢復急迫性教學設備，縣長潘孟安也在災後首個上課日到東港鎮東光國小視察，同時慰問因公受傷教職員。

莫蘭蒂過境台灣後，留下一片滿目瘡痍，各處頻傳樹倒、停水、停電的慘劇，不僅民眾對嚴重災情苦不堪言，連校園也難逃狂風肆虐，大小不一的災情陸續傳出，校方為讓學生不受颱風影響能安心上學，颱風過後立即返校清理，不料卻傳出教職受傷意外。

中秋節當天，東光國小總務主任陳富銘見災情慘重，自願返校值勤並協助清理校園，沒想到在鋸木時竟不小心被樹壓倒，導致肋骨裂開，所幸就醫後無大礙。縣長潘孟安聽聞消息後，趁災後第一個開學日，親自赴校慰問陳富銘，並承諾將動用預備金協助恢復校園。

潘孟安說，依據學校初步的填報資料，全縣有205所高、國中小學校受有樹木傾倒、設備毀損，初估總金額超過1億5000萬，已指示教育處盡速協助學校爭取上級補助，並以災後準備金支應急迫恢復的教學設備。

「災後的午餐問題也很重要。」潘孟安說，昨日是災後第一個上課日，學校除提供學生完整的教學設施外，也要按時供應營養午餐，教育處已調查全縣學校都有如時供應。潘孟安中午特地留下與學生共進午餐，確保學生吃得安全、營養。

(中時)