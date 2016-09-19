新店寶安街傳火警 原來只是鍋子燒乾

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新北市消防局今天（19日）下午2時許獲報，新店區寶安街發生火警，報案人稱1棟公寓3樓冒出濃煙，消防局調派大批消防人員與救災車輛趕赴現場後，發現只是炊事不慎造成鍋子燒乾冒煙，虛驚一場，但也提醒屋主隨時注意廚房狀況，避免引發憾事。

(中時)