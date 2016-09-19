分了洛基 泰勒絲新對象竟是李敏鎬？

李敏鎬被分析是泰勒絲的理想型男友。（圖／達志影像）

泰勒絲與「洛基」湯姆希德斯頓分手後，洛基18日開心走上艾美獎紅毯，儘管沒得獎，但他好心情全寫在臉上。至於泰勒絲「獵物」對象多多，現在竟傳出她新對象是南韓小天王李敏鎬，震驚不少人！

泰勒絲與洛基的短命戀終結後，全球女粉絲可謂開心不已，洛基更是笑容滿面走上艾美獎，心情絲毫不受影響。至於泰勒絲的下個獵物也讓外界好奇，沒想到《Channel News Asia》卻指南韓天王李敏鎬是泰勒絲的理想男友型，不僅年齡相仿，加上外型亮眼，「SWIFT LEE」會是很好的組合！

第一時間不少李敏鎬的粉絲全嚇壞，加上他與秀智的戀情很受祝福，讓不少網友上網留言大呼「不可能！」不過仔細一看，其實這只是網站幫泰勒絲「挑男友」的內容，其餘人選還包含李奧納多狄卡皮歐、G-DRAGON、DRAKE以及在本屆奧運游泳項目奪牌的新加坡選手約瑟斯庫林！

(中時電子報)