興澄、禾力與高通攜手桃市府 打造無線友好城市

我要評比

高通、宏達電、興澄、禾力科技今 (19)日共同主辦「桃園市AirFuel Alliance無線充電暨智慧城市啟動典禮，攜手打造桃園市為全球無線充電智慧服務密度最高的城市，讓消費者領先享受無線充電智慧服務帶來的便利性。

為讓台灣無線充電產業和國際接軌，台灣資通產業標準協會也與無線充電聯盟 (AirFuelTM Alliance)簽訂合作意向書，開啟日後與日本BWF、韓國TTA、中國CCSA共同制定無線充電規範的大門，為台灣在全球無線充電產業佔有重要地位。

桃園市長鄭文燦表示，在相關廠商的贊助，桃園市公共區空間如圖書館、地政、戶政、民政等各行政區域，短期就能提供無線充電的服務。

(工商)