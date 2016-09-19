中秋連假台中百貨週年慶 預購會開紅盤
中秋節4天連假，台中百貨週年慶VIP預購受惠於天氣佳，加上業者全力促銷，其中台中大遠百4天「吸金」逼近5億元；中秋連假第2天加入預購大戰的廣三SOGO百貨，3天業績也達3.1億元；中友百貨前3天也吸金逾3億元，為9月21日起正式開打的百貨週年慶大戰、打了一劑強心針。
台中大遠百表示，中秋節4天連假、台中好天氣，完全未受雙颱影響，加上大遠百在館外舉辦許多相關活動，大遠百又祭出「國際精品滿萬送500」、「化妝品滿2,000送200、單櫃滿萬再加碼500」等優惠促銷帶動下，中秋4天連假就締造了4.9億元的佳績，年增約12％。其中，國際精品業績約占了近4成，化妝品同樣吸金。
此外，「中友購物節」中秋連假首日就加入VIP預購行列，單日創造約1.5億元的佳績，年增率6％；累計前3天業績超過3億元，業績與去年同期相較持平；至於廣三SOGO百貨21週年慶9月16日起加入預購大戰，結果3天創造逾3.1億元業績，年增率約2％，其中化妝品與家電業種，預購會最受青睞。
廣三SOGO百貨強調，已有許多主顧客預約今（19）日上門採購。由於廣三SOGO週年慶檔期將於9月21日搶先開打，預計投入1.9億元的行銷預算，祭出總回饋率高達20％以及「粉紅豬小妹」獨家授權卡友禮吸客，對週年慶的整體業績表現頗具信心。
(工商)
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