中秋假期熬夜後猛睡 收假恐失眠憂鬱
中秋連假期間，許多人熬夜狂歡，白天又睡到自然醒，作息大亂，到了上班日感到更疲倦甚至失眠。專家提出幾點提醒，教你找回正常作息。
董氏基金會今天表示，根據台灣睡眠醫學學會去年調查，台灣平均每5人就有1人有睡眠障礙，國外研究也顯示，睡眠不足不單是影響大腦判斷能力，也會影響情緒調節功能，容易憂鬱及焦慮。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，中秋連假4天，不少人晚上熬夜、白天補眠，日夜顛倒打亂睡眠週期，到了上班日不但感到更疲倦，晚上該睡覺的時候又翻來覆去睡不著，陷入惡性循環。
台北長庚醫院一般精神科主治醫師劉嘉逸今天表示，長期失眠恐導致焦慮、憂鬱情緒、注意力不佳，還可能出現頭痛、免疫力降低等身心症狀，提醒如每週有3天以上睡眠狀況不佳，且出現心情差、注意力不集中等，就應注意睡眠狀況。
對於有失眠問題的民眾，劉嘉逸建議，每日定時起床掌控睡眠週期相當重要，且盡量不要在白天補眠，另在白天時運動約30至60分鐘，也有助增長睡眠時間。
葉雅馨則建議，失眠民眾可利用泡澡、腹式呼吸、靜坐等練習放鬆，睡前少做激烈運動，以免讓交感神經更加活絡，反而難以入眠。
飲食方面，葉雅馨呼籲少吃辛辣、刺激或含酒精、咖啡因的食物，睡前也別喝太多牛奶或吃含大量水份的水果，以免半夜跑廁所中斷睡眠。1050919
(中央社)
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