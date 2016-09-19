中俄南海軍演 歷時8天落幕

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中俄在南海地區舉行為期8天的「海上聯合－2016」軍事演習，今天完成所有預定科目的演練，兩軍上午在聯合導演部舉行閉幕式，參演艦艇隨後舉行海上告別儀式。

中國海軍網報導，這場聯合軍演的總導演、中國大陸海軍副司令員王海和俄羅斯海軍副司令費多堅科夫（Aleksandr Fedotenkov）在儀式上分別致詞，並共同宣布演習閉幕。

王海在閉幕式上指出，這次聯合演習是中俄海軍攜手遂行軍事行動的又一次成功實踐，是在新起點上進一步加強全面戰略協作關係、推進兩國海軍務實合作的具體舉措。

費多堅科夫則說，中俄海軍透過這次演習達成良好協同性，彼此交流理論和實踐經驗。雙方未來必須保持密切的海上合作，以因應海上的新挑戰、新威脅，共同保護世界和區域和平穩定。

今年的「海上聯合」演習是共軍首度以南海艦隊兵力為主參加。俄羅斯太平洋艦隊2艘驅逐艦、1艘登陸艦、1艘油輪和1艘拖船組成的參演艦艇編隊，11日抵達廣東湛江軍港。

12日至14日，雙方參演官兵從事港岸階段的訓練和交流活動；15日至18日的海上演練階段，中俄參演艦艇從事聯合搜救、聯合防空、聯合反潛、聯合立體奪控島礁等12個科目演練。1050919

(中央社)