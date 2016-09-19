教育政策小組會議 聚焦高教與新南向

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民進黨立法院黨團今天召開教育政策小組會議，邀請教育部長潘文忠報告，說明新南向政策等。與會立委轉述，教育部計畫4年內增加約3萬名東協國家學生來台就讀大專院校。

民進黨團中午召開教育政策小組會議，由潘文忠報告高教深耕計畫、新南向政策、以及民國106年度的教育部預算。

與會立委轉述指出，教育部推動高教深耕計畫，將推出高等教育轉型創新條例草案，希望把過去以學校主體補助，改為以學生主體推動政策，回到學生教育本質。此外，高教轉型創新條例內容也將包括學校創新、轉型，並且讓不好的學校退場，讓高教真正為社會培育人才、學有所用。

在新南向政策部分，教育部新增新台幣10億元預算，與會立委希望進一步了解相關政策，並期勉新南向政策不只是經貿戰略，也不能只重視經貿產業面，還需要人才培育研究上的支持，希望教育部多吸引東協學生來台就讀，並送台灣學生到東協國家就讀。

與會立委轉述表示，教育部統計，目前東協國家在台學生約有2.8萬人，未來希望每年增加數千名東南亞學生，4年增加約3萬人，讓東協國家在台學生達到5.8萬人，藉此培養更多東南亞人才，也讓台灣的辦學品質能夠為外國所信任來台就讀。

多名與會立委都建議，教育部應該讓相關預算透明，並且要與過去政府不同，用人民聽得懂的話，更聚焦的提出政策、說明政策，以回應民眾對新政府的期待。

今天在召委選舉中勝出的民進黨立委何欣純說，高教轉型創新條例草案，她會排案審查，但是會等教育部把預算配套、政策論述完整後再安排。

她說，下週將請教育部就高教深耕計畫與新南向政策，再安排一次政策小組會議，讓教育部再次提出相關政策重點與預算配置說明。1050919

(中央社)