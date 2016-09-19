發電健身機 寧茂公司員工：賺健康又賺電力
弘光科大與寧茂公司產學合作，22名員工透過「健身綠能發電站」，在使用發電健身機4周後，總發電量達8.8度，1個人平均運動10小時可發電1度，學者以「人體微循環評估系統」進行測試，顯示肩部健康程度明顯提升，員工笑說：「自己賺健康公司賺電力！」
產學合作案透過可設定阻力的發電健身機，22位員工達到每周中強度運動量80分鐘，4周後使用由學者賈台寶、鮑建國研發的「人體微循環評估系統」，測量肩部微循環血流量與肌氧量變化，發現50％員工右肩及左肩平均微循環血流量、64％肌氧量有進步。
受測員工李璟秉說，天天督促自己運動，4週後體力明顯增加，還能幫公司發電，「賺健康也賺電力」。
寧茂公司副理張濬騰表示，為預防員工工作產生肩頸疾病，透過「健身綠能發電站」鼓勵運用自家生產的發電健身機多運動，以每人每秒瞬間發電量為100瓦計算，運動時間越久，累積電量越多，22名員工4周總發電量8.8度，1個人平均運動10小時可發電1度，還有人將健身機接電風扇邊運動邊吹，節能又減碳。
(中時)
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