相約12月31日 海線山海戀路跑即起報名
用路跑歡送今年迎接明年！首屆大型海線山海戀路跑將於12月31日登場，鰲峰山、高美濕地等美好風光盡收眼底，分為4種組別適合各種年齡層，即日起接受報名，歡迎大家以路跑為今年畫下圓滿句點，健康邁向新的一年。
第一屆「2016邁向2017幸福清水、鰲峰山、高美溼地山海戀路跑」，由副議長張清照及熱愛馬拉松的前議長張清堂共同發起。
張清照表示，規劃路跑有4種組別，適合各種年齡層，從國小學生到路跑和馬拉松好手都可參加，是一項適合全民的運動；張清堂說，路跑有益身心健康，歡迎大家作伙來，路跑完後再跨年。
活動分為4公里「健康路跑」，12公里「競賽組」，21公里「半馬競賽組」，42公里「馬拉松競賽組」，將酌收部分報名費，並贈送小毛巾、紀念衫、束口背袋及餐飲，即起至10月15日止，歡迎清水、梧棲、沙鹿、大甲、大安、外埔等6區民眾共襄盛舉，前往張清照服務處、梧棲區頂寮里長鐘金水辦公室、張清照沙鹿服務處、大甲、大安、外埔區3農會報名。
(中時)
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