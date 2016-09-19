高市府颱風災後檢討 感謝國軍及各界協助
高雄市政府進行莫蘭蒂颱風災後檢討，發現路樹倒了1萬2600多棵，因為瞬間強風達16級，連50年老樹也應聲而倒，有部分是竄根、淺根性的路樹都須檢討，不適合作路樹用的樹木都將續移植到公園，避免以後風災又造成路樹傾倒的危險。
工務局長趙建喬表示，平時養工處人員在修剪路樹時，常遭一些護樹團體反對、抗議，導致修樹人員綁手綁腳，甚至回嗆「如果樹倒壓死人誰負責？」對方才無語離去。目前工務局正在檢討一些普堤樹、黑板樹、小葉欖樹等不適宜的樹種，逐步遷移到公園。
副市長許立明強調，以後種的每一棵路樹都要拍照列管，避免還有不織布纏繞根部等情事，並且要保護樹根及樹穴，加強路樹的維護工作。
許立明說，莫蘭蒂颱風造成高雄多處災情，感謝國軍弟兄、各縣市政府及各界民間團體支援，災後復原工作已大致完成，農漁損補助方面將與農委會協調溝通，盼從速從寬認定。
莫蘭蒂颱風共造成高雄733條主要、次要及社區道路受損，路樹倒塌超過1萬2600株，265座路燈折損；農損累計損失金額約4億7803萬元，受損面積約4225公頃，占整體農作面積27%，漁損部分約有5.98公頃，損失金額達359萬元，民生部分造成47萬戶停電、70萬戶停水，301所受創學校也無安全之虞正常上課。
許立明表示，風力稍減，市府即啟動復原工作，以人員出動安全為前提下，針對即時災害與民生水電進行排除與搶修，協助台水及台電公司排除工程障礙，包括排除高空電纜線上的樹枝與變電箱的傾倒樹木等，至17日晚間，除零星狀況外，均已復水復電。
(中時)
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