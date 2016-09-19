臨時工王貴芬參加職訓 一圓當烘焙師夢想
曾經過著「被錢追著跑」的日子，48歲婦人王貴芬長期靠打臨時工賺錢養家，每當身心疲憊，她就到麵包店聞出爐麵包香氣感受幸福，這份感動促使她築起烘培夢，參加勞動部的點心製作班，學成出師後，獲小港區青山國小附設幼兒園僱用擔任「點心媽媽」，天天變化甜點菜單，讓小朋友大飽口福，上學好快樂。
學歷只有高職畢業的王貴芬，嫁給魚販丈夫後，育有2個孩子，丈夫收入不穩定，家裡開銷入不敷出，她為幫忙分擔家計，過去多從事短期臨時性質工作，包括洗碗工、清掃員等，因沒有一技之長，收入有限，常被經濟壓力壓得喘不過氣。
每當她感到疲累，就到麵包店買麵包充飢並為心靈充電，她最愛看麵包師傅揉麵糰並等待麵包出爐時間，「麵包香氣讓人感到滿滿的幸福」，被烘焙業吸引後，她報名參加勞動部委託高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心舉辦的「無國界經典美食暨烘焙點心製作班」，在短短3個月的訓練期間，她學到製作巧克力慕斯、烤布丁、泡芙等甜點，收穫滿滿。
「想藉由點心帶給師生歡樂」，結訓後王貴芬由訓練單位輔導，獲得青山國小附設幼兒園僱用，負責製作點心給學童吃。青山國小校長鍾享龍表示，因為「點心媽媽」王貴芬的用心，幼兒園所有師生都可以感受得到，小朋友午覺起來，最期待的就是點心時間，讓許多學童感覺上學變成一件很快樂的事情。
(中時)
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