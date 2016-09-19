草屯療養院辦講座「如何教養健康有能力的下一代」

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衛福部草屯療養院訂24日下午14時至16時，在文化局演講廳辦理心理健康講座，將邀請草屯療養院副院長張介信主講「如何教養健康有能力的下一代」，凡參與者將發給終身學習時數認證，歡迎踴躍參加。

草屯療養院副院長張介信從台北到南投服務20餘年，在偏鄉資源不足區域，感受到人們的樸實、真誠與熱情活力，他祈願繼續耕耘，孕育精神健康的基礎，造褔偏鄉的民眾。

此次的心理健康講座報名請上官網，或以電話049-2550800#5300洽詢高小姐。

(中時)