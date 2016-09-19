入圍金鐘全靠女兒？吳宗憲反酸評審：我多想不去

吳宗憲與女兒Sandy主持《小明星大跟班》入圍今年金鐘獎綜藝節目主持人獎。（圖／本報系資料照）

金鐘評審巴戈（右）日前爆出吳宗憲之所以能入圍，很大原因是靠女兒Sandy。（圖／本報系資料照）

由吳宗憲、KID（林柏昇）主持的《綜藝玩很大》今年2度被金鐘拒於門外，在甫出爐的金鐘51入圍名單中不見其影，讓許多人不得其解，雖然吳宗憲靠另一節目《小明星大跟班》可望敲鐘，卻被評審之一的藝人巴戈指出，能入圍是靠搭檔、也就是吳的女兒Sandy（吳姍儒），對此，吳宗憲於今日受訪時做出回應，反酸：「要不是我有一個人質在那邊，要不然我多想不去啊！」

連續2年擔任金鐘評審的巴戈，在先前入圍名單揭曉後，出面解釋《玩很大》未獲青睞的主因，更接著指出有其他評審認為吳宗憲之所以能入圍，是因為有女兒在身邊較為收斂，表現討喜、給評審留下好印象，雖然第一時間吳宗憲並未發表看法，但在今進棚錄影前接受訪問時，他忍不住出言反酸要不是有個人質（Sandy）在身邊，不然自己很想不去，「最倒霉的是那個人質還幫了我，我才有機會入圍。」

據《ETtoday》報導，針對巴戈提到不能因為節目收視高就給入圍，吳宗憲則認為收視應當列為評選準則之一，「不能得獎的都是些沒有聽過或是已經關掉的節目。」覺得做節目還是要站在觀眾的角度，酸道：「做節目不給觀眾看給鬼看啊，連這種基本常識都沒有的話也很奇怪！」雖然語氣有著些微不滿，但吳宗憲解釋自己仍然很愛金鐘獎，此外，他也呼籲巴戈不該在評選結束後，才出面說自己是評審，認為此舉不太妥當。

(中時電子報)