濾掛式咖啡紙袋有毒？ 食藥署：正進行實驗研究

臟科醫師江守山日前質疑，部分使用紙袋的濾掛式咖啡會添加濕強劑，下肚恐影響健康。（資料照片 陳仁萱攝）

腎臟科醫師江守山日前表示，部分使用紙袋的濾掛式咖啡，為了不讓紙遭熱水沖破、會添加濕強劑，其中一種濕強劑的成分「POLYAMIDE EPICHLOROHYDRIN，簡稱PAE」屬於2B致癌物，下肚恐影響健康。衛福部食藥署今日表示，已著手蒐集市面上相關產品、進行模擬試驗，目前實驗正在進行中。

食藥署食品組簡任技正鄭維智說，根據了解，市售的濾掛式咖啡，約5成以上為不織布材質，屬於PET、PP等塑膠材質，本身就是聚合物，不需添加濕強劑，且已有相關的溶出標準規範。

鄭維智強調，濕強劑在各國都是合法的紙張添加物，但既然有人提出疑慮，食藥署便立刻著手進行研究調查，目前已開始蒐集市售的相關產品、進行模擬試驗，釐清究竟會不會溶出，以及溶出的量為何等等數據；他強調，研究數字若顯示對人體有害，會再參考國人飲用咖啡的習性、國際普遍的管理原則，進而訂定相關的規範。

(中時)