人與自然共生 台中花博Logo揭曉
2018台中世界花卉博覽會將於后里、豐原及外埔三地登場，台中市政府今天公布Logo及Slogan。其中，Logo可見跳躍人形隱藏其中，象徵人與自然的永續共生。
台中市新聞局下午於台灣大道市政大樓舉行2018台中世界花卉博覽會識別系統發表會，在台中市長林佳龍、設計團隊奧美集團大中華區副董事長莊淑芬、動畫導演陳旻昱等人見證下，伴隨篤行國小舞蹈班的花朵彩舞，揭曉了台灣意象Logo標誌，及Slogan標語「聆聽花開的聲音」。
林佳龍表示，台中花博主題為「花現GNP」，這個「GNP」不是冰冷的國民生產毛額，而是有溫度的Green（綠色）、Nature（自然）及People（人文）。
「透過台中花博，讓世界看見台灣」，他也提到，在公布識別系統後，花博籌備進入新的階段；期待台中市的世界花博是獨一無二的，藉由花博，一方面打造台中成為花園城市，提升市民生活品質，一方面代表台灣告訴世界，台灣的花果、農業、園藝發展的理念及特色。
林佳龍指出，Logo中訴說了台中籌辦花博的波折與轉機，也呼應台中世界花博的核心價值；為保存后里馬場文化資產及石虎棲地，花博展區一分為三，Logo中分別由橘色花朵、綠色樹葉、藍色水流代表；其間以「圖地反轉」形式穿插人形，象徵以人為本核心價值，代表由人串起生產、生態、生活。
台中市政府強調，台中花博絕非只是一次性、煙火式的盛宴，而是一個轉變的契機，市府先確認展館的永續用途後，再進行展覽規劃，舉辦花博僅是「借用場地」的概念，隨之推動的交通、經濟、觀光、產業等周邊建設，都將留下，為地方帶來永續發展，為人民帶來幸福。1050919
(中央社)
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