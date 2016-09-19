三星Note 7今起換機 南韓未現人潮

我要評比

南韓三星電池可能發生爆炸的智慧型手機機款Galaxy Note 7，今天展開換機作業，但並未出現大量換機人潮。

這款高階手機曾爆發多起電池充電起火事件，世界最大手機製造商三星，兩週前宣布召修高達250萬支Note 7。

不過，對於三星提出在新Note 7出來前的暫時替代換機方案，消費者今天的反應顯得相當冷淡。

法新社報導，本次召修成功與否，被視為對三星維繫品牌忠誠度，防堵消費者轉向主要競爭對手蘋果新iPhone 7，或中國大陸製的便宜手機，具有關鍵意義。

三星發言人證實，三星今起已在南韓與數個歐洲國家包含英國展開手機換機作業，美國的換機作業則將於21日展開，並於下週擴大到其他國家市場。（譯者：中央社許湘欣）1050919

(中央社)