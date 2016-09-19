愛旅遊》法藝術家Long stay 卯澳漁村生活躍上海堤
最近如果來到卯澳漁村，會發現長長的卯澳海堤上用彩繪畫出熱鬧的海洋市集、捕撈漁獲的漁民、騎腳踏車和浮潛的遊客們以及卯澳灣裡海洋生物，卯澳廣場內也多了幾幅法式風情的插畫，這些都是留法藝術家何學儀和法國漫畫家班傑明到卯澳漁村體驗漁村生活所創作的作品。
今年4月底，純樸平凡的卯澳漁村來了兩位藝術家，何學儀和班傑明，他們從原本的陌生面孔迅速融入了當地人的生活，當地的耆老和藝術家潘王村先生也時常與他們分享漁村生活點滴，在5月底時，他們與福連國小的同學們一起彩繪了一小段海堤，讓許多遊客駐足欣賞，在當地居民和耆老的支持下，卯澳廣場旁的空白牆面和長長的卯澳海堤成為兩位藝術家的畫布。
他們將這幾個月在漁村的生活和觀察做成壁畫，裡頭有熱鬧的海洋市集、漁夫以燈光集魚捕撈、海女阿嬤浮潛採石花菜、遊客在海邊釣魚浮潛、騎腳踏車等畫面，讓來到卯澳漁村的遊客透過壁畫，就能了解漁村生活的點滴。另外他們也在卯澳驛站內的牆面進行彩繪插畫，也為卯澳灣繪製了專屬的明信片作品，希望帶給漁村跟遊客更多紀念。
福連里長吳文益說，在卯澳漁村出現了專屬的彩繪海堤之後，停留的遊客明顯變多，遊客也會在海堤前討論壁畫中的漁民生活，甚至會與當地居民聊天詢問，讓卯澳漁村變得有活力。
新北市農業局長李玟表示，藝術家來到卯澳漁村，用彩繪插畫讓卯澳漁村活了起來，進而吸引更多民眾駐足。希望未來可以有更多不同專長的年輕人常駐社區，逐步發展出專屬於卯澳社區的漁村文化。
(中時電子報)
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