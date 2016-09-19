天成大飯店TICC入秋蘋果季 6種蘋果打造繽紛嘉年華

天成TICC世貿會館繽紛蘋果嘉年華的蛋糕。圖：業者提供

天成TICC世貿會館繽紛蘋果嘉年華中的蘋果派。圖業者提供

時序入秋正值台灣蘋果產季，天成大飯店TICC世貿會館推出「繽紛蘋果嘉年華」，選用台灣、日本、美國不同品種的蘋果，依甜度及脆度分別打造出「紅玉蘋果輕肉桂慕斯」、「番紅花蘋果千層」、「反烤蘋果派」等8款繽紛甜點，自即日起至11月6日止，單點每款120+10%起，套餐含咖啡或茶每套199+10%起。

為了呈現豐富多樣的蘋果系列甜點，天成飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café西點副主廚宋龍珠選用各地品種蘋果，包含台灣自產的「金星蘋果」因其淡黃色的外型又被稱作「牛奶蘋果」，口感細緻溫潤、味甜多汁；「金冠蘋果」因為質地硬脆，取其口感；日本「青森富士蘋果」則整顆鮮紅、清脆爽口，品質絕佳，另外也採用日本「青森蜜蘋果」、美國「紅龍」、美國「紅玉」蘋果等種類，致力打造蘋果甜點的多樣口感。

除了在蘋果品種上精挑細選，對於甜品外型及風味也十分琢磨，「甜蜜波特起司蛋糕」藉心形樣貌展現甜蜜風情，其中蘋果泥融入卡士達奶油的多層次口感，期待給人如「哈利波特」魔法般的驚奇；「金冠蘋果核桃蛋糕」則呈現金字塔樣貌的搶眼外型，內層加入焦糖核桃、香煎蘋果添增爽脆口感；另有「菲洛金星蘋果塔」、「諾曼地蘋果奶油蛋糕」、「酥脆蘋果捲」等共8款匠心獨具的系列甜品，讓人彷彿置身蘋果嘉年華般絢麗繽紛。

【紅玉蘋果輕肉桂慕斯】以清爽微香的杏仁蛋糕為底，疊上由糖煮蘋果餡製成的濃郁慕斯，紮實蛋糕及滑順慕斯融為一體的口感堪稱絕配，主廚加入微量的肉桂粉打造「輕肉桂」風味，頂層則堆疊了美國紅玉蘋果切片，紅玉蘋果的深紅點綴讓此道甜點更令人無法抗拒。

【番紅花蘋果千層】清爽的白戚風蛋糕，搭配濃醇香甜的卡士達千層，滑順餅皮與濃郁卡士達交疊的口感具有豐富層次，夾層間注入日本青森富士蘋果製成的蘋果醬，並以稀有香料番紅花提味，打造出台灣較為少見的中東風味，讓此道甜點更顯可口珍貴。

【金冠蘋果核桃蛋糕】擁有金字塔樣貌的搶眼外型，此道甜點以咖啡蛋糕作為金字塔的基底，向上堆疊白巧克力慕斯，內餡包含焦糖核桃、香煎蘋果，其中香煎蘋果選自台灣梨山的「金冠蘋果」，取其脆、硬、甜的特色，層層疊出金字塔型態並添增爽脆口感，再以香醇濃郁的巧克力牛奶淋面，形成味道十足豐富的完美甜點。

【甜蜜波特起司蛋糕】愛心造型將甜蜜之意表露無疑，「甜蜜波特起司蛋糕」以白戚風蛋糕為底，塗抹由日本青森蜜蘋果、柳橙汁、鹽之花一同熬煮而成的果醬，疊上包覆蘋果泥的乳酪卡士達，讓其豐富口感如同「哈利波特」的魔法般令人驚喜。

【反烤蘋果派】身為法式傳統甜點的「反烤蘋果派」，是蘋果系列甜點的經典品項，主廚採用脆甜多汁的日本青森富士蘋果，將整顆蘋果切片鋪在酥脆派皮上份量十足，頂層淋面則是將蘋果連皮帶心一同煮成濃稠香甜的果漿，帶有天然的淡紅色，更顯可口誘人。

【菲洛金星蘋果塔】將塗抹澄清奶油的義大利酥皮層層堆疊，與杏仁奶油、糖煮葡萄乾，融入以焦糖手法製作的台灣「金星蘋果」片一同灌入烘烤，取其口感細緻溫潤、味甜多汁，經烘烤後飄散著陣陣蘋果清香，並呈現金褐色的酥脆口感，讓人忍不住想一嚐究竟。

【諾曼地蘋果奶油蛋糕】盛產農產品及乳製品的諾曼地，是「奶油」的最佳代名詞，此款「諾曼地蘋果奶油蛋糕」本體口感紮實，裡頭注入了無鹽奶油、伯爵茶及糖煮美國紅龍蘋果，奶油與伯爵茶融合出濃厚香氣，搭配酸甜蘋果滋味十足絕配。

【酥脆蘋果捲】輕薄滑順的義大利麵皮包覆甜脆爽口的日本青森富士蘋果丁，形成滋味豐富的蘋果捲，搭配一旁捲成玫瑰花瓣狀的烘烤酥脆蘋果片，佐一球濃醇香草冰淇淋，微妙好滋味相襯午茶時光的悠閒愜意。

(工商)