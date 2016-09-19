日本「鋼琴美人」西村由紀江 難忘台灣美食
日本「鋼琴美人」西村由紀江出道30週年，當然要透過巡迴演奏會來療癒樂迷的心，她將於11月21日於台北ATT SHOW BOX舉辦「西村由紀江 30週年紀念演奏會 - Beautiful Days」演奏會，睽違5年再度來台，她將用優美的鋼琴聲展現這些年的精華，與台灣樂迷共度出道30週年的喜悅，主辦單位豐華唱片也宣布早鳥優惠，前三日購票將可享88折！
3歲開始學琴、8歲贏得日本YAMAHA山葉音樂大獎，今年是西村由紀江出道30週年，日前除推出紀念專輯「Yukie Nishimura 30th Anniversary ～Beautiful Days～」，在自己的鋼琴路上相遇、受影響的音樂人合作，11月還要巡迴中國、香港以及台灣；每年透過演出造訪日本各地，更常到學校、醫院演出，目前也還持續著名為「Smile Piano 500」的義演活動，西村由紀江持續用一己之力做透過琴鍵與旋律撫慰人心。
距離上次造訪台北已經是2011年冬天的事情，西村由紀江特別錄製影片問候台灣樂迷，除了期待之外，由於這次是30周年紀念演奏會，會準備能與現場觀眾一同回顧歷年精華的內容，除了耳熟能詳如日劇「101次求婚」或電影的樂曲，也期待能與台灣音樂人合作，她還強調：「台灣的食物很美味，希望能有機會多多品嚐道地的美食。」
西村由紀江「西村由紀江 30週年紀念演奏會 - Beautiful Days」，定於11月21日在台北ATT SHOW BOX舉行，票價為台幣3000、2500、1800元共三種，預定9月24日中午12點於年代售票系統正式開賣，前三日早鳥88折優惠，相關詳情可洽主辦單位豐華唱片。
(時報周刊)
關鍵字：西村由紀江
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