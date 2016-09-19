「我是創客」設計擂台賽 10月1日起報名

我要評比

為鼓勵民眾發揮創意、推展「創客」精神，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，與新北市私立莊敬高職合作，舉辦「我是創客－科技服飾設計作品擂台賽」，冠軍將獲得10萬元獎金，總獎金高達21萬元，歡迎民眾報名，詳情可上莊敬高職網站查詢。

莊敬高職表示，競賽主題以「科技與服飾」跨領域相關創意或創新作品，應用於智慧生活上的創新設計，例如運用在醫療、運動智慧照護、安全保全、居家生活及虛擬試衣間等科技服飾設計作品，10月1日至10月17日下午5時徵件，歡迎民眾踴躍組隊報名參賽。

勞動部指出，科技與服飾結合的設計需求包含電子、材料、紡織、通訊、資訊等科技整合，全球許多研發團隊都已投入相關研究，包括美國、韓國，而歐盟更透過ICT FP6計畫結合各會員國產官學單，投資支持相關研發計畫。

勞動部表示，希望藉由比賽，導入科技與流行服飾業界資源，發掘創客專技人才，並推展創客空間資源，增加創客空間參觀人數及會員人數，以及擴大創客DIY交流分享，吸引更多創客投入創作工作。

競賽分為初賽與複賽2階段，初賽將依符合參賽資格者繳交的設計企畫做書面審查，選出10組晉級複賽，複賽則以「會議室簡報」及「作品布置現場、互動式評分」。

(中時)