研究：東南亞去年霾害奪逾10萬人命

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根據今天公布的最新研究，東南亞去年霾害，恐造成逾10萬人過早死亡（premature deaths），引發要求當局採取行動，處理「殺手霾」的呼聲。

美國哈佛大學和哥倫比亞大學研究人員預估，最接近引發霾害大火的印尼地區超過9萬人因此提早死亡，鄰近的新加坡和馬來西亞也有數千人。

研究人員利用錯綜複雜的分析模型得到的預測數據，遠高於之前當局公布在印尼僅造成19死的數據。

綠色和平印尼森林專員育元（Yuyun Indradi）指出：「如果什麼都不做，這個殺手霾可能會奪走很多生命，年復一年。」「如果不立即採取行動，阻止人命犧牲，不啻是犯罪。」

這項最新研究發表在「環境研究通訊」（Environmental Research Letters）期刊，結合衛星數據、煙霧暴露下對健康衝擊的數據，以及污染監測站的數據。

這項研究預估，去年霾害奪走印尼9萬1600條人命，在馬來西亞奪走6500條人命，在新加坡造成2200人死亡。

去年造成霾害的火勢是歷年來最大，東南亞大部分地區壟罩在令人窒息的濃霧下達數週，感到不適的人數眾多，引發區域外交緊張攀升。（譯者：中央社劉淑琴）1050919

(中央社)