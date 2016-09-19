滿州停水停電 軍方提供3沐浴機

屏東縣滿州鄉部分地區今天仍停水停電，陸軍八軍團支援3部沐浴機，下午架設完成，供鄉民使用。

八軍團所提供的野戰沐浴機，是由國防部軍備局生產，只需30分鐘就可組裝完成，可提供熱水。

3部沐浴機架設在滿州鄉偏遠的長樂村，軍方並廣播請村民「趕快來洗澡」，村民們這6天都是用儲備水或到溪裡提水，簡單洗「野戰澡」，洗到熱水澡的村民，一走出沐浴機都笑說「好舒服」。

為解決屏東地區缺水、缺電問題，八軍團主動聯繫屏東縣政府、鄉鎮及台灣電力股份有限公司，依地區需求提供機具及兵力，在缺電問題方面，由於春日鄉仍有部分停電，陸軍也派遣333旅工兵連30員兵力，在春日鄉協助台電工作人員載運及拉纜線作業，以儘早恢復地區電力。1050919

(中央社)