印尼霾害 恐致東南亞10萬人過早死亡

研究顯示，去年印尼的森林大火造成東南亞大片區域陷入霾害數週之久，可能已經導致約10萬人過早死亡。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，這項由美國哈佛大學（Havard University）與哥倫比亞大學（Columbia Univesrity）科學家所做的研究，將發表在期刊「環境研究通訊」（Environmental Research Letters）上。

這項研究聚焦在對成年人死亡率的影響，研究團隊現在要進一步研究霾害對兒童死亡率的影響，因為去年的霾害很可能造成印尼兒童因肺炎死亡的人數增加。

根據研究顯示，霾害會造成人們因心血管疾病、呼吸系統疾病而死亡。

呼吸道相關疾病引起過早死亡的估計值，涵蓋範圍包括印尼及其鄰國新加坡、馬來西亞。其他研究人員與印尼醫界都樂見這項研究成果，認為研究有助進一步量化林火霾害引發的嚴重後果。

研究人員預估，印尼去年的林火霾害造成的提早死亡人數介於2萬6300人至17萬4300人之間。研究預測，印尼有9萬1600人死於霾害，馬來西亞有6500人，新加坡則有2200人。

印尼蘇門答臘和加里曼丹的多數農民會用「刀耕火種」方式種莊稼，因而引發霾害。印尼過去年年爆發林火霾害危機，讓周邊國家苦不堪言，紛紛施壓印尼解決霾害問題。

印尼災害管理機構去年10月發布聲明指出，林火霾害引發嚴重的健康問題，包括有超過4300萬印尼人暴露在林火引發的霾害中，有50萬人罹患急性呼吸道感染。

這項研究也提及土地使用行為與印尼龐大的紙漿與造紙產業。研究指出，透過人造衛星觀察，相較於2006年另一場特別嚴重的霾害，去年印尼伐木許可範圍內的泥炭地造成更大的火勢。

去年印尼林火霾害造成中加里曼丹省的空氣污染指數（API）飆到2600。近50萬人因為霾害而出現急性呼吸道感染症狀。1050919

(中央社)