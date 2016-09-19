涉挪用2億資金 女會計遭搜索

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一間企管顧問公司的陳姓女會計，替台灣世達志不動產顧問公司進行報稅、出納等業務，卻涉嫌在民國98年至105年間挪用近2億2400萬元資金，今天遭檢調搜索，已由北檢複訊中。

檢方指出，一間企管顧問公司陳姓女負責人，同時身兼女會計職務，替台灣世達志不動產顧問公司代為管理財務，並進行報稅、出納等業務多年。

但這家公司近期發現公司資金短缺，檢警調查後發現，這名陳姓女會計涉嫌在98年6月至105年4月間，挪用世達志近2億2400萬元資金。

台北地檢署檢察官今天上午指揮調查局台北市調處搜索，目前陳女已在北檢複訊中。另外，檢方為釐清案情，也傳喚4名證人到案說明，全案預計朝侵占、偽造文書罪嫌偵辦。1050919

(中央社)