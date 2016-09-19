涉挪用2億資金 女會計遭搜索
一間企管顧問公司的陳姓女會計，替台灣世達志不動產顧問公司進行報稅、出納等業務，卻涉嫌在民國98年至105年間挪用近2億2400萬元資金，今天遭檢調搜索，已由北檢複訊中。
檢方指出，一間企管顧問公司陳姓女負責人，同時身兼女會計職務，替台灣世達志不動產顧問公司代為管理財務，並進行報稅、出納等業務多年。
但這家公司近期發現公司資金短缺，檢警調查後發現，這名陳姓女會計涉嫌在98年6月至105年4月間，挪用世達志近2億2400萬元資金。
台北地檢署檢察官今天上午指揮調查局台北市調處搜索，目前陳女已在北檢複訊中。另外，檢方為釐清案情，也傳喚4名證人到案說明，全案預計朝侵占、偽造文書罪嫌偵辦。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。