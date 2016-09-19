陸抗戰紀念活動 不見中華民國退役將領

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中國大陸去年大規模舉辦對日抗戰勝利70周年活動，上海市佛教協會今天再邀兩岸人士，舉行「同心同行」畫冊專輯發行儀式。

不同於去年有中華民國退役將領出席活動，今年辛亥革命或抗戰代表皆由先烈後裔代表出席，包括抗戰死守四行倉庫團長謝晉元之子謝繼民、抗日名將張自忠之孫張紀祖等。

大陸民間組織—中華辛亥文化基金會會長鄧中哲表示，今年出席的辛亥革命、抗戰代表約60人，多數來自大陸各地。

由上海市佛教協會會長慧明主持編輯出版的「同心同行—海峽兩岸紀念抗日戰爭勝利70周年普利十方超薦水陸空大法會」畫冊，今天在靜安寺舉辦發行儀式。台灣佛教界出席代表為金門縣佛教會名譽理事長性海大法師。

慧明法師表示，出版紀念畫冊是要告訴兩岸佛教四眾弟子們，兩岸大眾的福祉是共同的祝願。

上海市佛教協會聯合新北市佛教會、金門縣佛教會於2015年9月19至26日在上海龍華古寺啟建以祭奠和超薦抗戰英烈、罹難軍民同胞為主旨的「海峽兩岸紀念抗日戰爭勝利70周年普利十方超薦水陸空大法會」。1050919

(中央社)