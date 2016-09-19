陸抗戰紀念活動 不見中華民國退役將領
中國大陸去年大規模舉辦對日抗戰勝利70周年活動，上海市佛教協會今天再邀兩岸人士，舉行「同心同行」畫冊專輯發行儀式。
不同於去年有中華民國退役將領出席活動，今年辛亥革命或抗戰代表皆由先烈後裔代表出席，包括抗戰死守四行倉庫團長謝晉元之子謝繼民、抗日名將張自忠之孫張紀祖等。
大陸民間組織—中華辛亥文化基金會會長鄧中哲表示，今年出席的辛亥革命、抗戰代表約60人，多數來自大陸各地。
由上海市佛教協會會長慧明主持編輯出版的「同心同行—海峽兩岸紀念抗日戰爭勝利70周年普利十方超薦水陸空大法會」畫冊，今天在靜安寺舉辦發行儀式。台灣佛教界出席代表為金門縣佛教會名譽理事長性海大法師。
慧明法師表示，出版紀念畫冊是要告訴兩岸佛教四眾弟子們，兩岸大眾的福祉是共同的祝願。
上海市佛教協會聯合新北市佛教會、金門縣佛教會於2015年9月19至26日在上海龍華古寺啟建以祭奠和超薦抗戰英烈、罹難軍民同胞為主旨的「海峽兩岸紀念抗日戰爭勝利70周年普利十方超薦水陸空大法會」。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。