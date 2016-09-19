路樹大折損 高市檢討植栽樹種

高雄市行道樹及公園植栽在莫蘭蒂颱風受到重創，折損1萬2000多株，市府將要重新檢討樹種，要吃土深、原生種優先，淺根易竄根者將儘量遷移。

高雄市有數百萬棵行道樹及公園植栽，多次風災已折損不少；尤其這次不敵莫蘭蒂颱風肆虐，不少市府列管的老樹也被摧毀、連根拔起，養工處粗估有數十輛車遭壓毀，更擔心淺根的植栽壓傷路人。

市府副市長許立明今天指出，遭莫蘭蒂颱風橫掃折損的植栽以菩提樹、榕樹、黑板樹及小葉欖仁居多。

護樹團體質疑市府在種植路樹不夠確實，傾倒的植栽可以看到還裹著不織布或格網等，致植栽無法深吃土。

許立明說，有2棵有不織布裹著，有7棵是格網包覆著，他允諾未來植栽會更確實，也會監督業者拍照記錄，以免影響路樹抓地，他說市府也要檢討行道樹種等，工務局長趙建喬說，會檢討修剪植栽方式及老樹遷移等。

養工處表示，未來在路樹和公園植栽補植方面儘量選擇深吃土、原生物種。養工處考慮多種植黃連木、楝樹、風鈴木、鐵刀木、大花紫薇等，也會考慮阿勃勒；養工處仍希望以主題植栽路樹展現城市的活力、視覺多樣化。

目前高雄市被樂道的是大順路的雨豆樹、民權路的台灣欒樹、後勁一帶的白千層等。1050919

(中央社)