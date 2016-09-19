櫻桃小丸子30週年紀念路跑 12月17日正式開跑！
各就各位，小丸子與同學們的運動會即將在12月17日鳴槍開跑囉！為歡慶櫻桃小丸子漫畫30週年，充滿活力地小丸子邀請民眾一同熱血跑步，快跟上小丸子輕快的步伐，讓我們踏進純真童年吧！
櫻桃小丸子是許多民眾心中兒時回憶的代名詞，作者櫻桃子老師以自己生活（昭和49年，即1974年）故事、日本靜岡縣清水市作為背景，創造出以櫻桃小丸子為主角的漫畫，故事延伸自小丸子與家人、朋友之間的互動，樸實地刻畫出當年的生活情形，雖然簡單卻真摯動人。
本次在三重幸福水漾公園舉辦的櫻桃小丸子30週年五公里紀念路跑是台灣首次小丸子路跑活動，民眾除了能夠回歸童真地盡情奔跑之外，過程中還會有經典角色驚喜現身與跑者熱情互動。 和小丸子一同左三圈又右三圈地做暖身操之後，伴隨著親友團的加油歡呼聲，跑者彷彿身歷其境穿梭在劇情之中，勇往直前地大步向終點邁進。
活動主辦單位更貼心準備了物超所值的賽事福袋，福袋內的限定商品除了造型可愛之外，更兼具實用以及機能性，十分值得粉絲們收藏。櫻桃小丸子路跑於9月26日起至10月21日截止於Lohas樂活資訊報名，喜歡小丸子的朋友們可千萬不要錯過，最新活動消息請於臉書搜尋：「櫻桃小丸子30週年紀念路跑」。
【櫻桃小丸子30週年紀念路跑資訊】
路跑時間：2016年12月17日 星期六
報名期間：9月26日至10月21日
路跑地點： 三重幸福水漾公園
(中時電子報)
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