老闆被毆領無錢 員工糾眾砸仇家

為老闆出氣，汽車漏水開不動被逮。（吳江泉翻攝）

警方出動快打部隊處理打架糾紛。（吳江泉翻攝）

林姓男子不滿楊姓男子毆打他老闆，害他沒薪水可領，糾眾10多人去砸楊某家的門窗、電視等物，高雄市警苓雅分局福德二路派出所據報，出動快打部隊前往處理，沒想到其中一部自小客車，車內載有5人，因車輛水箱破裂無法行駛，打開引擎蓋灌水，警方將5人當場活逮。

警方調查，林姓主嫌因不滿自已老闆日前遭楊姓男子打傷，害自已沒薪水可領，一氣之下夥同10多名友人分乘多部汽車，前往楊姓男子住處持棍棒砸毀大門玻璃與屋內電視等物品，並稱只是去教訓。警方質疑說詞將人帶回調查，發現5人全是一起前往的同夥，並調閱監視器追出含帶頭的林男與同夥共犯。

被害楊男案發後曾向警方表示，被砸後屋內保險箱和皮包裡共50萬的現金不見，質疑嫌犯在砸毀住處後拿走。但到案嫌犯都稱，「只是去教訓，沒有拿錢」，林姓主嫌更表示願驗指紋證明清白，質疑楊男栽贓，警方訊後將17名男女嫌犯依法移請偵辦，由檢方進一步調查。

(中時)