八縣市首長赴陸 洪秀柱：他們是為人民找出路！
藍營與無黨籍八縣市首長應北京台辦之邀，於9月17日前往北京，18日分別拜會國台辦主任張志軍、北京市長王安順、政協主席俞正聲，以聚焦「拚觀光、救經濟」， 卻被綠委批評：「九二共識已遭民意否決」、「8縣市忙著和共產黨高層團圓」等等，洪秀柱下午在臉書堅定表示，「他們選擇的是為人民找出路」！
洪秀柱為人民抱屈說，「南向政策未見動作，而許多人生計已受到影響，代許許多多家庭遇到困境」，而八縣市首長赴大陸，是「針對急凍的兩岸關係進行解套，包含來臺旅遊、農產品採購、綠色產業、智慧城市、青年交流等，令人感到欣慰」。
「但是8縣市首長卻被惡意抹黑」，洪秀柱不平地說，「替他們扣上亡國、賣臺的大帽子！請問這些惡意中傷的有心人士，憑什麼誣指為了民眾生計著想的人賣臺？」
洪秀柱反問綠營，「為什麼這八縣市首長為解決人民困擾與請求，前往與大陸交涉，爭取屬於他們的幸福就是亡國，就是賣臺呢？」難道，「雙重標準就是民進黨的唯一標準？」
(集團連線報導)
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