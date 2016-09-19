南韓與台灣捷安特合推自行車遊試點產品

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韓國觀光公社今天表示，將攜手台灣著名自行車品牌捷安特，推出自行車遊試點產品。26名台灣遊客將騎自行車從首爾南下到釜山。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，9月20日起，26名台灣遊客將騎自行車從首爾到釜山，展開全程537公里的韓國自行車遊。

據報導，韓國觀光公社還計劃10月在中國大陸推出自行車遊試點產品，並於明年正式開售相關產品。

報導說，今年1至7月訪問南韓的台灣遊客比去年同期增加58.8%，為47.7萬人次，台灣的訪韓遊客人數位居第4，僅次於中國大陸、日本和美國。1050919

(中央社)