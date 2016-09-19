推動社區營造 鄭麗君鼓勵青年接受挑戰

文化部長鄭麗君今天說，許多青年返鄉推動社區營造或文化工作時，常遭遇許多阻礙，但這是一種與社區產生新的對話，也算是成功，鼓勵青年勇於接受挑戰。

文化部為號召更多公私部門一起協助共創青年世代的發展與茁壯，今天在宜蘭縣頭城鎮喚醒堂，舉辦「青村沙龍-公私協力共創青年世代」，邀請鄭麗君、宜蘭縣長林聰賢、台大名譽教授柯承恩，擔任與談人。

鄭麗君說，青年力量是當前關鍵力量，也最具有創意，政府希望透過青年力量帶動當前台灣升級及轉型。如今，青年力量在與社區連結上也比過去的世代更深，如何更激發這樣的力量是當前政府要去思考。

她表示，除支持青年在地公民行動之外，文化部也將以過去20年的社區總體營造經驗及貢獻，規劃新世代社區總體營造，並以文化為出發點，經由歷史、教育、在地參與、藝術、為角度，往下扎根。

此外，文化部也將推動「文化記憶庫」的工作，協助民間書寫的各種歷史進行資訊整合，還要推動「在地知識學」、文化體驗教育；至於在博物館或文化館等方面的工作，未來會轉型為地方文化發展協力計畫，豐富及提升軟體內涵，也將重新支持地方文化節慶，像是宜蘭國際童玩藝術節等，並建構「文化實驗室」，提供年輕創作者的創作與展演空間。

鄭麗君說，當文化部支持青年在地耕耘及行動時，也希望青年們能「接地氣」，扮演知識達人，豐富行動內涵，並勇於進行組織的創新。

至於許多青年在返鄉推動社區營造或文化工作時，常遭遇許多阻礙。鄭麗君說，一開始有挫折感是當然，能夠造成「擾動」，帶來社區新的對話可能，那就是成功，就像許多文化部的新政策是她理想，但現在還在冒險的歷程中。逆風才能起飛，鼓勵青年勇於接受挑戰。

會談結束後，鄭麗君除與現場青年意見交流外，也在文史工作者葉永韶帶領下，參觀頭城老街與當地文化資產。1050919

(中央社)