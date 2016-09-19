曾之喬入圍金鐘 炎亞綸嘆自己做不到

演員曾之喬今年首度入圍金鐘獎，被問到好友炎亞綸有沒有祝賀？她透露，炎亞綸竟語重心長地說，「妳做到了我可能做不到的事。」讓她忍不住吐槽，「你才幾歲而已？」

偶像劇「必娶女人」入圍本屆金鐘獎6項，成績亮眼，電視台今天舉行入圍記者會，入圍男女主角獎及女配角獎的邱澤、柯佳嬿、曾之喬都出席活動，電視台特地送上金鐘獎獎座模型，預祝「必娶女人」在頒獎當天豐收而歸。

邱澤、柯佳嬿、曾之喬3人這次都是首次入圍金鐘獎，曾之喬直說，「我們是金鐘新生兒。」她表示，因為一起競爭的對手都是大前輩，不敢奢望會得獎，所以這次心態很放鬆，還笑說，「因為典禮時間很長，好怕肚子餓。」

被問到好友炎亞綸有沒有祝賀？曾之喬透露，炎亞綸先是恭喜，接著竟語重心長地說，「妳做到了我可能做不到的事。」讓她忍不住吐嘲炎亞綸，「你才幾歲而已？未來的路還很長好不好。」

邱澤出道15年，在今年終於入圍金鐘獎，他坦言，演戲之路上曾有過許多疑惑，不知道自己做得到底對不對、好不好，但這次入圍受肯定，證明之前做的努力和方向都是對的。他也承認，上一部作品「小資女孩向前衝」呼聲很高，卻沒有入圍金鐘，讓他有些失落。至於有沒有信心得獎，他則說，還是維持平常心就好。1050919

(中央社)