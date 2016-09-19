苗縣傳食物中毒 鴨肉攤檢出沙門氏菌

苗栗縣傳出許多民眾吃了頭份中山市場某攤商的烤鴨後嚴重腹瀉掛急診；縣府衛生局今天證實，檢驗業者的鴨肉及刀具、容器等都有沙門氏菌，除依法裁罰，勒令業者先行停業。

有林姓民眾在臉書社團「我是頭份人」中po文指出，中秋節前買了頭份市中山市場某鴨肉攤的熟鴨肉，全家吃了卻出現腹瀉、發高燒等症狀，連續3天未舒緩，才到為恭醫院掛急診，在醫院聽聞還有其他人吃烤鴨引起相同症狀而就醫，因此特別發文「想問問版上有沒有相同狀況的人？還是單純個案」。

文章po出引起不少網友「共鳴」，疑似都是吃了同一家攤商的鴨肉，陸續出現腹瀉症狀，抱怨「中秋連假都在醫院度過」。

苗栗縣衛生局表示，12日起陸續接獲通報疑似食物中毒案例，經前往該攤商製造烹煮鴨肉場所稽查抽檢，包括熟鴨肉以及刀具、砧板、分裝容器等7項環境檢體，都與為恭醫院急診患者糞便檢體相同，被檢出含有沙門氏菌。

衛生局食品衛生科長張予緁指出，業者製作烤鴨是從嘉義地區買進生鴨，然後浸泡中藥材，接著以高溫燒烤約1.5小時，再送到市場攤位販售，製程單純，製作環境也大致良好。

張予緁說，今天也派員前往嘉義供貨商採集生鴨檢體送驗，不過一般而言，生鴨帶有沙門氏菌情況普遍，經高溫烹煮後「應該不會存在」，因此，汙染源出在哪個環節？仍須進一步釐清，業者本身也相當納悶。

衛生局指出，目前掌握受害人數至少40人，包括竹南地區某公司員工有20人就醫，還有家族18人食用烤鴨後集體出現嚴重腹瀉情況；另外，還有零星個案也陸續回報。目前已勒令鴨肉攤停業直至通過檢驗正常為止，並開出新台幣6萬元罰單，同時將持續與衛生福利部追查釐清汙染源與感染途徑。1050919

(中央社)