國家防災日 桃園警方21日試放海嘯警報

國家防災日，桃園市警察局21日執行「地震災害狀況推演、全民地震網路演練活動、海嘯警報試放」，期間不實施人車管制及疏散避難，請民眾不必驚慌。

桃園市警察局今天指出，台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界之處，地震頻發，唯有加強防災知識、災前做好預防措施，才能減輕災害損失，保障民眾生命財產的安全。

桃警指出，內政部情境設定模擬於今年9月21日9時21分在新竹地區新城斷層發生芮氏規模7.1、深度10公里之淺層地震，造成桃竹苗等地區可能之重大災情，及模擬太平洋亞普海溝亦發生劇震，發布海嘯警報預警。

警方說，首先、地震災害狀況推演：中央、桃市及各區公所災害應變中心相關人員於當日上午9時30分同時進駐，由中央災害應變中心透過應變管理資訊系統（EMIC）與電視牆顯示下達災害狀況，由相關單位針對災損推估、災害情境等，評估地方政府自身救災資源能量，而提出應變對策並進行處置，驗證地方政府應變救災能力。

其次，全民地震網路演練活動：全民參加台灣抗震網演練活動，學習抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住並抓住桌腳」，提升自我應變能力。

桃園警方指出，另外，有海嘯警報試放：桃園將於楊梅、大園、蘆竹臨海地區，試放海嘯警報及解除警報，不實施人車管制及疏散避難，請民眾不必驚慌，發放警報時間及警報音符如下：（一）10時10分，試放海嘯警報：鳴5秒，停5秒，再鳴5秒，共15秒後，再以語音廣播：「海嘯警報試放，海嘯警報試放，請所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難」。（二）10時20分，試放解除警報：一長音90秒。1050919

(中央社)