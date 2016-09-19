對流雲系發展旺盛 屏東縣豪雨特報

中央氣象局今天下午3時50分發布屏東縣豪雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣有局部大雨或豪雨發生，台南、高雄、台東、花蓮地區及雲林、嘉義、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。1050919

(中央社)